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رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض "صنع بفخر فى مصر"

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:46 ص
رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض "صنع بفخر فى مصر" الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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افتتح منذ قليل، الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس معرض "صنع بفخر فى مصر " ، بمشاركة  الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة و  سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.
 
 وشارك فى الافتتاح الدكتورة جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون المجتمع و البيئة و الدكتورة هيام وهبه وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور  محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب و سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع و البيئة.
 
و خلال الافتتاح أشاد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة،  بتنوع المنتجات و مشاركة شركات جديدة لأول مرة بالمعرض مثل الشركات العاملة في صناعة النجف و الكريستال ، مؤكدا أن الجامعة حريصة على التكامل مع المؤسسات الاقتصادية المصرية و إتاحة المنافذ المختلفة لهم لترويج منتجاتهم ، بما يخدم الاقتصاد المصري و الصناعة الوطنية.
 
و أضاف الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة ، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يحرص على فتح منافذ و أسواق جديدة للمنتج المصري لتذكير الجمهور بالعديد من السلع الوطنية التي قد تناساها المستهلك المصري في ظل منافسة المنتج الأجنبى.
 
يذكر أن المعرض يقام في دورته السادسة و ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية التجارة في الفترة من من 14 و حتى 22 من نوفمبر الجاري.
 
 
 
 
 

 


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