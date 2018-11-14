رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض "صنع بفخر فى مصر"

افتتح منذ قليل، الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس معرض "صنع بفخر فى مصر " ، بمشاركة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة و سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

وشارك فى الافتتاح الدكتورة جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون المجتمع و البيئة و الدكتورة هيام وهبه وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب و سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع و البيئة.

و خلال الافتتاح أشاد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، بتنوع المنتجات و مشاركة شركات جديدة لأول مرة بالمعرض مثل الشركات العاملة في صناعة النجف و الكريستال ، مؤكدا أن الجامعة حريصة على التكامل مع المؤسسات الاقتصادية المصرية و إتاحة المنافذ المختلفة لهم لترويج منتجاتهم ، بما يخدم الاقتصاد المصري و الصناعة الوطنية.

و أضاف الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة ، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يحرص على فتح منافذ و أسواق جديدة للمنتج المصري لتذكير الجمهور بالعديد من السلع الوطنية التي قد تناساها المستهلك المصري في ظل منافسة المنتج الأجنبى.

يذكر أن المعرض يقام في دورته السادسة و ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية التجارة في الفترة من من 14 و حتى 22 من نوفمبر الجاري.