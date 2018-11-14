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رئيس جامعة القاهرة يشيد بالمستشفى الفرنساوى ويوصى بالسرعة فى علاج المرضى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:34 م
رئيس جامعة القاهرة يشيد بالمستشفى الفرنساوى ويوصى بالسرعة فى علاج المرضى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتبت أمل علام
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال تفقده وافتتاحه بعض الوحدات بالمستشفى الفرنساوى الحقيقة فريق العمل الذى يقوده الدكتور أحمد طه مدير المستشفى قاموا بمجهود كبير وتولوا المسئوليةن متابعًا: "واتفقت معهم على ضرورة أن يكون تتحسن الخدمة الصحية وان يكون هناك سرعة فى تقديم الخدمات فى الطوارئ والرعاية المركزة، وفى العيادات الخارجية، ولابد من تحسين مستوى النظافة،والتعقيم،لمنع انتقال العدوى."

 

وقال الخشت، فى تصريحات صحفية، أنه خلال الــ13 أشهرا الماضية برئاسة الدكتور أحمد طة الحقيقة قدموا خدمة متميزة، حيث أن اليوم يتم افتتاح واستحداث وتطوير 8 وحدات مثل مركز الدم وأدائه أصبح أفضل، وأيضا وحدة السكر، والطوارئ، ومستوى النظافة العامة حتى الطرقات والغرف والسلالم أصبحت نظيفة جدا فى المستشفى الفرنساوى، موضحا أنه لم نصل للكمال،ولكن تحسنا بنسبة 50%، ولكن أمأمنا نسبة كبيرة من التقدم واهداف نسعى لتحقيقها، ولا نستطيع أن نقدم خدمة مثالية خلال 13 شهرا ولكن الأطباء والعاملين قادرين إلى توصيل خدمة، مضيفًا: "ولكن أنا راضى عن هذه المستوى الذى وصلوا اليه فى مدة بسيطة".

 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه بمناسبة اليوم العالمى لمرضى السكر، فإن هذا اليوم يعتبر مناسبة مهمة لأن هناك أمراض تهلك المصريين مثل السكر والكبد والكلى، واليوم نحتفل باليوم العالمى للسكر من خلال احتفلنا به من خلال مارثواون، وندوة توعية للتنبيه بخطورة المرض وكيفية التعامل معه، والمستشفى على وعى بخطورة المرض، ولدينا أطباء كثرين على كفاءة كبيرة وعلى رأسهم الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة السكر بجامعة القاهرة.

 

 


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