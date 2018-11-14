رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروعين تعاون بين البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى

فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للحفاظ على التنوع البيولوجى من أجل تنمية السياحة والوفاء بالتزامات مصر الدولية، شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع مشروعين لتعزيز جهود المحافظة على البيئة فى مصر بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأول بشأن " إدراج حفظ التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة وعملياتها فى النظم الإيكولوجية المهددة فى مصر" والثانى بشأن "البلاغ الوطنى الرابع الى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ".

ووقع على المشروعين كل من الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ورنده أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والسفير هانى سليم، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولى من أجل التنمية.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت رنده أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أن المشروع الأول الذى يُموله مرفق البيئة العالمى يهدف إلى تعميم التنوع البيولوجى فى قطاع السياحة المصرى وفى الحكومة المصرية، مُوضحة أن التنوع البيولوجى يمثل كل شيء بخصوص الحياة على الأرض ويعزز إنتاجية النظام البيئي، ومن أجل حماية كوكب الأرض تتخذ مصر خطوات جادة للمحافظة على التنوع البيولوجى ومنع وقوع أى خسائر، وقالت: "أنه لمن دواعى فخرنا أن نقدم خبرتنا وندعم تلك الجهود"، مضيفة فى هذا الصدد أن المشروع يساعد المؤسسات الحكومية فى أن تكون أكثر قابلية للمساءلة ويُطور الاقتصاد، وكلاهما يؤدى إلى تغييرات كبيرة فى الطريقة التى يمكن بها إدارة موارد السياحة والتنوع البيولوجى فى المستقبل".

وأوضحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أن المشروع الثانى سيُمكن مصر من إعداد بلاغها الوطنى الرابع وتقديمه إلى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، انطلاقاً من حرصها على تنفيذ التزاماتها كطرف فى الاتفاقية، مضيفة أن قيمة المشروعين تبلغ حوالى 3 ملايين دولار أمريكي، وسيبدأ تنفيذهما قريباً من خلال جهاز شؤون البيئة.