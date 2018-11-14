رئيس الوزراء يتجه لشرم الشيخ للمشاركة بفعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء متوجها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى، والذى بدأت فاعلياته أمس الثلاثاء، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجارى بمشاركة 196 دولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأنهى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إجراءات سفره عبر الاستراحة الحكومية بالمطار على متن الطائرة المتجهة إلى شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عصر اليوم الأربعاء، كلمة خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر.

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجى الذى ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى وإتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات فى العقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.