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رئيس القابضة المعدنية: العمل على 3 ورديات فى مشروع الروبيكى لإنجاز المهام

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:19 م
رئيس القابضة المعدنية: العمل على 3 ورديات فى مشروع الروبيكى لإنجاز المهام مدحت نافع خلال زيارة الروبيكى
عبد الحليم سالم
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قرر الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، العمل على 3 ورديات فى مشروع مدينة الروبيكى للجلود، بهدف إنجاز مهام شركة ميتالكو فى هذا المشروع.

وتفقد مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أعمال شركة ميتالكو التابعة للشركة القابضة المعدنية بمدينة الجلود بالروبيكى، للتأكيد على إدارة الشركة والعاملين ومقاولى الباطن بالموقع على أهمية سرعة إتمام الهناجر المتبقية فى توسعات المرحلة الأولى قبل الموعد المحدد بعد مده عن الموعد الأصلى.

وكان الدكتور وائل يوسف رئيس مجلس إدارة شركة ميتالكو وعدد من قيادات الشركة القابضة وأعضاء مجلس إدارة ميتالكو برفقة الدكتور نافع أثناء الزيارة، وكان فى استقبالهم المهندس إمام السعيد رئيس جهاز المشروعات التعدينية وعدد من قيادات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والذين قدّموا عرضاً وافياً عن المشروع بمراحله الثلاث وأكدوا على تقديرهم لدعم الشركة القابضة للمشروع واحترامهم لتاريخ شركة ميتالكو.

ومن جانبه أكد الدكتور مدحت نافع، أن الشركة القابضة المعدنية تقدم الدعم المالى والفنى واللوچيستى لمشروع الروبيكى مباشرة وتضعه تكليفاً أساسياً وأولوية أولى ضمن التزامات شركة ميتالكو وأنه يتابع شخصياً تنفيذ المشروع بصفة شبه يومية، ووجّه بالتحقيق الفورى مع المقصّرين وتغيير مدير المشروع والعمل على ثلاث ورديات .

 

 


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