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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية، تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتكون متوسطة الشدة على شمال الصعيد.

 

كما توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 23

شبين الكوم 16 23

طنطا 16 22

دمنهور 17 22

الإسكندرية 18 21

بلطيم 16 23

مطروح 14 22

السلوم 15 21

سيوة 19 23

بورسعيد 19 22

دمياط 19 22

الزقازيق 16 22

الإسماعيلية 12 23

السويس 13 24

العريش 15 23

رفح 14 22

رأس سدر 15 23

نخل 07 20

نويبع 19 23

طابا 17 21

كاترين 07 17

الطور 16 24

شرم الشيخ 20 25

الغردقة 19 26

مرسى علم 19 25

الفيوم 15 23

بني سويف 15 23

المنيا 14 23

أسيوط 13 24

سوهاج 13 24

قنا 14 25

الأقصر 14 26

أسوان 15 27

أبو سمبل 15 27

الوادي الجديد 11 26

شلاتين 20 29

أبو رماد 22 28

رأس حدربة 22 27

حلايب 23 27

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 30

المدينة 16 28

الرياض 16 29

المنامة 25 27

أبو ظبي 24 32

الدوحة 26 29

الكويت 19 21

دمشق 07 18

بيروت 16 22

عمان 10        17

القدس 11 16

غزة 16 22

بغداد 14 21

مسقط 24 30

صنعاء 06 25

الخرطوم 19 34

طرابلس 15 24

تونس 12 22

الجزائر 15 21

الرباط 12 19

نواكشوط 18 30

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 03- 09

اسطنبول 08 12

إسلام آباد 10 21

نيودلهي 16 28

جاكرتا 25 33

بكين 05 14

كوالالمبور 24 32

طوكيو 08 16

أثينا 11 18

روما 08 20

باريس 07 14

مدريد 07 13

برلين 04 11

لندن 10 14

مونتريال 10- 04-

موسكو 03- 00

نيويورك 00 09

واشنطن 01 07

 

 

 


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