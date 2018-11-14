خالد حنفى: يجب إنشاء بورصة سلعية عربية للتغلب على نقص الغذاء بالدول العربية

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية إن مشكلة الأمن الغذائي العربي تتمثل أغلبها في مشاكل الإنتاج والتوزيع وإدارة اللوجيستيات، لافتا إلى أن فاقد الغذاء في سلسلة اللوجيستيات من الإنتاج إلي المستهلك يتراوح ما بين 30% إلي 40% من إجمالي إنتاج الوطن العربي من الغذاء وأنه ضرورة زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة بالدول العربية وإقامة تحالفات استراتيجية عربية متكاملة.

وأضاف الدكتور خالد حنفى فى تصريحات صحفية، أن نحو 33 مليون مواطن عربي يعانون نقص التغذية في الوطن العربي وأن انتشار هذا المرض في العديد من الدول العربية يفوق المعدل العالمي وللتغلب علي قضية نقص الغذاء بالوطن العربي، ولذلك لابد من إنشاء بورصة سلعية عربية يديرها القطاع الخاص لأنه يساهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية.

وجاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي اليوم الأربعاء بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلي وحاكم إمارة الفجيرة وشهده الشيخ محمد بن حمد محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات وخليفة خميس مطر الكعبي رئيس غرفة وتجارة وصناعة الفجيرة والدكتورة جيهان صالح مستشار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع وزارتي البيئة والأمن الغذائي بالإمارات وغرفة تجارة الفجيرة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو).

وأكد الدكتور خالد حنفى علي ضرورة تحسين الانتاج والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية، إضافة إلي استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة الذكية وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه علي استخدام العلم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين برامج التنمية الريفية واعتماد الحلول المستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة العربية.

وقام الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة بتكريم الدكتور خالد حنفي نظرا لجهوده في أمانة اتحاد الغرف العربية.