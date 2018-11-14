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حبس عامل ضبط بحوزته 676 بطاقة تموين للاستيلاء بأطفيح

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:06 م
حبس عامل ضبط بحوزته 676 بطاقة تموين للاستيلاء بأطفيح محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل لاتهامه بإستخدام بطاقات التموين، بطريقة غير مشروعة للإستيلاء على أموال الدعم، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وردت معلومات للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح تفيد تورط " هشام ع. م" عامل في  تجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بأهالى قريته، وإدخال بيانات وهمية تُفيد حصول أصحاب تلك البطاقات على السلع التموينية الخاصة بهم على غير الحقيقة بالمخالفة للقوانين و اللوائح التموينية المنظمة لهذا الشأن، لتحقيق أرباحاً طائلة بطريقة غير مشروعة .
 
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 676  بطاقة تموين ذكية، وماكينتى صرف خاصة بصرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين.
 
بمواجهته، اعترف بحيازته للبطاقات بقصد إدخال بيانات وهمية تُفيد حصول أصحاب تلك البطاقات على السلع التموينية الخاصة بهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، باستخدام الماكينات المضبوطة بحوزته، والخاصة بشقيقه صاحب مخزن بلدى بذات القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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