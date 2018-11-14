جامعة المنوفية: تبرعات معهد الكبد لأجهزة منظار قنوات مرارية وصلت 2مليون جنيه

المنوفية _ محمد فتحى ومحمود شاكر

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون القطاع الجلسة الرابعة للجنة قبول الهدايا والتبرعات للعام الجامعى 2018-2019 .

وبدأت الجلسة بمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة ومناقشة قبول الهدايا المقدمة لوحدات الجامعة، ووافقت اللجنة على قبول الهدايا المقدمة إلى المستشفيات الجامعية من وزارة الصحة وجهات أخرى لشراء منظار قنوات مرارية بحوالى 2 مليون جنيه .

كما وافقت على قبول الهدايا لكليات الهندسة والاقتصاد المنزلى والتربية النوعية والتربية الرياضية والإدارة العامة للمكتبات، والمقدمة من الدكتور محمد ناصر والدكتور أسامة حامد والدكتورة مهجه اسماعيل والدكتور محمد بسيونى والدكتور محمد السعدنى والدكتورة سناء شاهين والدكتورة مى غريب والدكتورة عبير شعبان وإبراهيم سعيد السيد والدكتور عزمى مصطفى والدكتور محسن حسيب وتقدر الهدايا بحوالى 50 ألف جنيه .

وحضر الجلسة الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد والدكتور أبو الخير عطية والدكتور علوى الخولى عمداء كليتى الحقوق والهندسة والدكتور محمد قنديل وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وسيد الطورى مدير عام الشئون المالية .

من ناحية أخرى أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى التشكيل الجديد للجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات والبالغ عددها 24 لجنة؛ لضمان اختيار الكفاءات المتميزة التى تستطيع أن تتجاوب مع طموح الدولة فى المرحلة الحالية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى بالجامعات المصرية.

وقد تم اختيار الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق وأستاذ الفيزياء بكلية العلوم رئيسا للجنة العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات ومن المقرر أن يجتمع وزير التعليم العالى برؤساء وأمناء اللجان الجدد صباح الخميس القادم، لتوضيح أجندة العمل المستقبلية للفترة القادمة.