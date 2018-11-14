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تونس تحتضن دورة تكوينية حول تنفيذ نظام الدولة لسلامة للطيران

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:21 م
تونس تحتضن دورة تكوينية حول تنفيذ نظام الدولة لسلامة للطيران طائرة مصر للطيران - أرشيفية
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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نظمت المنظمة العربية للطيران المدنى دورة تكوينية حول «تنفيذ نظام الدولة للسلامة (SSP Implementation)» بالتعاون مع الأكاديمية السنغافورية للطيران المدنى وباستضافة من الإدارة العامة للطيران المدنى التونسية وديوان الطيران المدنى والمطارات، وذلك من 12 إلى 16 نوفمبر بتونس.

 

يأتى ذلك فى إطار تحسين التنسيق بين أنشطة الطيران المدنى فى المنطقة وتوحيد الجهود من أجل تعزيز السلامة والطاقة الاستيعابية وكفاءة الملاحة والأمن وحماية بيئة الطيران والرفع من مستوى التنسيق والتعاون المستمر مع هيئات الطيران المدنى ومزودى خدمات الملاحة الجوية،

 

وتهدف هذه الدورة إلى الرفع من مستوى العاملين فى قطاع الطيران المدنى بالنسبة لدول أعضاء المنظمة، كما تهدف إلى تزويد المشاركين بمختلف مقتضيات وتوصيات «الإيكاو» حول معايير إدارة السلامة وبرنامج الدولة للسلامة وفق المرفق 19 والوثيقة 9859 للإيكاو.

 

قال المهندس محمد رجب، خبير السلامة والملاحة، إنه من الناحية العملية، يعد برنامج الدولة للسلامة مجموعة متكاملة من اللوائح والأنشطة التى تهدف إلى مساعدة سلطات الطيران فى دورها المفوض الذى تلعبه فى تحسين سلامة الطيران فى الدولة وﻓﻘﺎً للقواعد والتوصيات واﻟﻤﻮاد اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.

 

شارك فى هذا الاجتماع 55 مشارك من 5دول أعضاء المنظمة العربية للطيران المدنى ومنظمتين دوليتين وشركات الطيران.


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