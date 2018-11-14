تقرير أمريكى يحذر: الولايات المتحدة تفقد قدرتها العسكرية أمام الصين وروسيا

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، أن لجنة مؤلفة من الحزبين، الجمهورى والديمقراطى، تم انشاؤها لتقييم الاستراتيجية الدفاعية لإدارة الرئيس الأمريكى دنالد ترامب، حذرت من أن الولايات المتحدة فقدت قدرتها العسكرية إلى درجة خطيرة.

وأعادت اللجنة، التى نشرت الصحيفة نتائج تقييمها، الأربعاء، أسئلة بشأن الفجوة المدنية والعسكرية التى نشأت بعد أن تولى الجنرال المتقاعد جيم ماتيس منصب وزير الدفاع، وحذرت من أن الولايات المتحدة فقدت قدرتها العسكرية إلى درجة خطيرة، حتى بات من المحتمل أن تخسر حربًا ضد الصين أو روسيا.

وقامت لجنة استراتيجية الدفاع الوطنى، المكونة من كبار المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين السابقين الذين اختارهم الكونجرس، بتقييم استراتيجية الدفاع الوطنى لعام 2018 التى وضعتها إدارة ترامب، والتى نصت على إعادة تشكيل الجيش الأمريكى على نطاق واسع للتنافس مع بكين وموسكو فى حقبة تشهد عودة منافسة القوى العظمى.

وفى الوقت الذى أيدت فيه أهداف الاستراتيجية، حذرت اللجنة من أن واشنطن لا تتحرك بالسرعة الكافية أو تستثمر بما فيه الكفاية لوضع الرؤية موضع التنفيذ، مما قد يؤدى إلى المزيد من تآكل الهيمنة العسكرية الأمريكية التى قد تصبح حالة طوارئ للأمن القومى.

وعلى الجانب الآخر، وبحسب اللجنة، تسعى الصين وروسيا إلى الهيمنة فى مناطقهما والقدرة على إبراز القوة العسكرية على مستوى العالم، فى الوقت الذى تسعى فيه حكوماتهما الاستبدادية إلى بناء قوات دفاعية موجهة بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة.