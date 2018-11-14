تعطل مصعد مستشفى "صيدناوى" الجامعى بالشرقية وداخله مرضى

الشرقية – فتحية الديب

شهدتَّ مستشفى القلب والصدر "صيدناوى" التابعة لمستشفيات "الزقازيق" الجامعى، منذ قليل، حالة من الرعب بين عدد من المرضى والمواطنين؛ بعد تعطل مصعد المستشفى بين الطابيقين الثالث والرابع.

وتعطل المصعد وبداخله 3 حالات مرضية، بالإضافة إلى ثلاثة أطباء وسيدة، فيما كان بين المُحتجزين بالمصعد رجل عجوز يبلغ من العمر 70 سنة، كان فى طريقه لإحدى العيادات.

استمر تعطل المصعد نحو 20 دقيقة، قبل أن يتم إخراج من بداخل المصعد من خلال فتحة صغيرة بين الطابقين وسط حالة من الخوف والرعب.