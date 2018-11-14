video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعطل مصعد مستشفى "صيدناوى" الجامعى بالشرقية وداخله مرضى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:59 م
تعطل مصعد مستشفى "صيدناوى" الجامعى بالشرقية وداخله مرضى تعطل مصعد مستشفى بالشرقية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق
شهدتَّ مستشفى القلب والصدر "صيدناوى" التابعة لمستشفيات "الزقازيق" الجامعى، منذ قليل، حالة من الرعب بين عدد من المرضى والمواطنين؛ بعد تعطل مصعد المستشفى بين الطابيقين الثالث والرابع.
 
 
وتعطل المصعد وبداخله 3 حالات مرضية، بالإضافة إلى ثلاثة أطباء وسيدة، فيما كان بين المُحتجزين بالمصعد رجل عجوز يبلغ من العمر 70 سنة، كان فى طريقه لإحدى العيادات.
 
 
استمر تعطل المصعد نحو 20 دقيقة، قبل أن يتم إخراج من بداخل المصعد من خلال فتحة صغيرة بين الطابقين وسط حالة من الخوف والرعب.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إغلاق محل كشرى بالزقازيق بعد إصابة 17 طالبة بإعياء عقب تناول وجبة منه

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

تعطل مصعد

صيدناوي

مستشفى الزقازيق




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة