تعرف على حزمة توصيات لمحصول الزيتون لزيادة الإنتاج × 7 معلومات

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من الارشادات والتوصيات الفنية ، لمزارعى الزيتون خلال شهر نوفمبر لزيادة الإنتاج وتقليل فاقد المحصول .
- الاستمرار فى جمع الثمار مع إجراء عملية الفرز المبدئى بالبستان ونقلها إلى المعصرة .
- استخدام عبوات مناسبة لنقل الثمار و عدم النقل داخل أجولة من البلاستيك .
-وضع مشمع أسفل الأشجار لجمع الثمار عليها .
-عدم خلط الثمار بالأتربة على أن يتم إستخدام السلم وأدوات الجمع المناسبة .
-عدم الطرق بالعصيان على الأشجار لعدم حدوث اى أضرار بالأشجار .
-الاهتمام بتنقية الحشائش والتخلص منها لسهولة عملية الجمع .
-تقليل كمية مياه الرى وتباعد فترات الرى .
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