تعرف على حزمة توصيات لمحصول الزيتون لزيادة الإنتاج × 7 معلومات

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من الارشادات والتوصيات الفنية ، لمزارعى الزيتون خلال شهر نوفمبر لزيادة الإنتاج وتقليل فاقد المحصول .

- الاستمرار فى جمع الثمار مع إجراء عملية الفرز المبدئى بالبستان ونقلها إلى المعصرة .

- استخدام عبوات مناسبة لنقل الثمار و عدم النقل داخل أجولة من البلاستيك .

-وضع مشمع أسفل الأشجار لجمع الثمار عليها .

-عدم خلط الثمار بالأتربة على أن يتم إستخدام السلم وأدوات الجمع المناسبة .

-عدم الطرق بالعصيان على الأشجار لعدم حدوث اى أضرار بالأشجار .

-الاهتمام بتنقية الحشائش والتخلص منها لسهولة عملية الجمع .

-تقليل كمية مياه الرى وتباعد فترات الرى .



