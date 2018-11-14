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تعرف على حزمة توصيات لمحصول الزيتون لزيادة الإنتاج × 7 معلومات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:33 ص
تعرف على حزمة توصيات لمحصول الزيتون لزيادة الإنتاج × 7 معلومات الزيتون - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية  والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة ، حزمة  من الارشادات والتوصيات الفنية ،  لمزارعى الزيتون خلال شهر نوفمبر لزيادة الإنتاج وتقليل فاقد المحصول  .

- الاستمرار فى جمع الثمار مع إجراء عملية الفرز المبدئى بالبستان ونقلها إلى المعصرة .

- استخدام عبوات مناسبة لنقل الثمار و عدم النقل داخل أجولة من البلاستيك .

-وضع مشمع أسفل الأشجار لجمع الثمار عليها .

-عدم خلط الثمار بالأتربة على أن يتم إستخدام السلم وأدوات الجمع المناسبة .

-عدم الطرق بالعصيان على الأشجار لعدم حدوث اى أضرار بالأشجار .

-الاهتمام بتنقية الحشائش والتخلص منها لسهولة عملية الجمع .

-تقليل كمية مياه الرى وتباعد فترات الرى .


 

 


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ثمار الزيتون

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