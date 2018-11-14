video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس ممرضة 15 يوما بتهمة سرقة أدوية مرضى السرطان

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:50 ص
تجديد حبس ممرضة 15 يوما بتهمة سرقة أدوية مرضى السرطان محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ممرضة بالمعهد القومى للأورام، 15 يوما على ذمة التحقيقات ووجهت لها النيابة تهم اختلاس أدوية مدعمة، والإخلال بأمانة المهنة، والتربح الوظيفى.
 
 
تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار أحمد سمهان، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقاتها مع ممرضة بالمعهد القومى للأورام، لاتهامها بسرقة أدوية مرضى السرطان. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إدارة مستشفى المعهد القومى للأورام، اكتشفت أثناء عملية الجرد اختفاء بعض الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السرطان، وغيرها من الأمراض المزمنة، وتناقصها فى مخزن الأدوية، وبعد تفعيل نظام المراقبة وتشغيل الكاميرات وتفريغها، تبين أن إحدى الممرضات استغلت وظيفتها فى الدخول لمخزن الأدوية لصرف علاج المرضى، فى الحصول على كمية أكبر لنفسها وقامت باختلاسها، وتبين أنها اعتادت الحصول على العلاج بكمية كبيرة مستغلة ثقة زميلها فى العمل.
 
 
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة كانت تنتظر حضور أطفالها من المدرسة إلى المستشفى، وتقوم بإخفاء المسروقات والأدوية فى حقائبهم المدرسية، مستغلة عدم تفتيشهم، وتبين أن المتهمة تقوم بيع هذه الأدوية للصيدليات الخارجية وللمرضى فى الخارج بأسعار عالية، خاصة أن هذا العلاج مدعم ولا يتواجد فى الصيدليات العامة، لتحقيق الربح المادى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس 10 أمناء شرطة بالأميرية بتهمة التعاون مع تجار المخدرات 45 يوما

أدوية مرضى السرطان

معهد الأورام

حبس ممرضة

الحوادث اليوم

أخبار الحوادث

النيابة العامة




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة