تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.35%.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس، على تراجع ليخسر ما يقرب من 1 ٪ وسط أحجام تداول متوسطة ليغلق عند مستوى 13,543 نقطة، وهو يواجه حالياً دعماً ثانوياً عند المستوى 13,500 نقطة كسره لأسفل يمكن أن يعيد الأسعار إلى 13,400-13،200 نقطة.
وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه إذا تمكنت هذه المستويات من دعم المؤشر ، فقد يتبعها ارتداد قوي. حتى ذلك الحين نوصي بزيادة النسبة النقدية وننتظر إشارة شراء.
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