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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:25 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.35%.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس،  على تراجع ليخسر ما يقرب من 1 ٪ وسط أحجام تداول متوسطة ليغلق عند مستوى 13,543 نقطة، وهو يواجه حالياً دعماً ثانوياً عند المستوى 13,500 نقطة كسره لأسفل يمكن أن يعيد الأسعار إلى 13,400-13،200 نقطة. 
 
وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه إذا تمكنت هذه المستويات من دعم المؤشر ، فقد يتبعها ارتداد قوي. حتى ذلك الحين نوصي بزيادة النسبة النقدية وننتظر إشارة شراء.
 
 
 

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