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بوتين: مجموعة "آسيان" شريك استراتيجى لروسيا فى مواجهة تحديات الإرهاب

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:17 ص
بوتين: مجموعة "آسيان" شريك استراتيجى لروسيا فى مواجهة تحديات الإرهاب بوتين
سنغافورة (أ ش أ)
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أهمية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة حاليا بسنغافورة والتى تعتبر روسيا شريكا فى الحوار معها منذ 1996.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بوتين قوله اليوم الأربعاء، أن روسيا مهتمة بمجموعة "آسيان" باعتبارها شريكا استراتيجيا فى مواجهة تحديات الإرهاب.

وكان الرئيس الروسى بوتين قد وصل فى وقت سابق إلى سنغافورة للمشاركة فى قمة "آسيان" المقرر انطلاقها اليوم.وسيبحث بوتين مع قادة دول المنظمة، قضايا تطوير الحوار الثنائى والعلاقات الاقتصادية والتجارية.

 


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