بروتوكول بين فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية مع الأكاديمية العربية

كتب - أحمد يعقوب

قامت فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية ( كنانة )، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

ووقع البروتوكول أشرف برعي-رئيس قطاع الصيرفة الإسلامية ببنك مصر والدكتور مصطفى هديب -رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية؛ وذلك بهدف تمويل طلاب الأكاديمية فى سداد مصاريف الدراسات العليا (برنامجى الماجستير والدكتوراة المهنيين فى إدارة الأعمال) من خلال منتج مرابحة التعليم والذى يتم تقديمه من فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية ( كنانة )، هذا وقد حضر التوقيع لفيف من قيادات البنك والأكاديمية.

هذا وجدير بالذكر أن بنك مصر يتيح من خلال بروتوكول التعاون؛ حصول طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والملتحقين ببرنامجى الماجستير والدكتوراة المهنيين فى إدارة الأعمال على تمويل مصاريف الدراسة الخاصة بهم من خلال منتج مرابحة التعليم بشروط ميسرة ومعدل عائد مميز مع اعفائهم من الرسوم الإدارية للتمويل. هذا وتجدر الإشارة أن شبكة فروع المعاملات الإسلامية ببنك مصر (كنانة) تقوم بتقديم باقة مستحدثة من منتجات التجزئة المصرفية الإسلامية والتى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحت اشراف هيئة شرعية، وتشمل منتجات مرابحة السيارة ومرابحة الحج والعمرة لتيسير تأدية مناسك الحج والعمرة بالتقسيط، مرابحة السلع المعمرة لشراء السلع المعمرة بالتقسيط، مرابحة الرحلات السياحية لتقسيط الرحلات السياحية، ومنتج مرابحة التعليم. هذا وتُقدم منتجات المرابحة المتنوعة بأعلى نسبة تمويل تصل الى 100% وبمعدل عائد تنافسى مع إمكانية استفادة الأقارب من تلك المنتجات، هذا بالإضافة الى توفير منتج حساب التوفير الاستثمارى وشهادات بنك مصر للمعاملات الاسلامية (ذات العائد الشهري، الربع سنوي)، فضلا عن تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة مثل إصدار كافة أنواع البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم الفوري.

وجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة) ويبلغ عددها 38 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، هذا وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية الى 7.8 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيه 2018 بزيادة بلغت 2.1 مليار جنيه عن العام المالى السابق فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز اغلبها فى قطاعات الحديد والصلب والمقاولات والأغذية والمشروبات والاستثمار العقارى والوساطة المالية.

وقد نجح بنك مصر مؤخرا فى الحصول على جائزة "أفضل تمويل إسلامى مشترك بصيغة المشاركة لعام 2017" وذلك من مؤسسة إسلاميك فاينانس نيوز؛ والتى تعد واحدة من أعرق المؤسسات المعترف بها عالميا فى مجال التمويل الإسلامي، وتعد هذه المرة الثالثة التى يحصل فيها بنك مصر-قطاع الصيرفة الإسلامية على جائزة من نفس المؤسسة، كما حصل البنك على جائزة " أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر 2018 " من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وتعد تلك الجوائز تأكيدا على مجهودات البنك وانجازاته فى هذا المجال