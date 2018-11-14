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"برنامج الأغذية العالمى": اليمن قد يواجه أسوأ كارثة منذ مائة عام

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:24 م
"برنامج الأغذية العالمى": اليمن قد يواجه أسوأ كارثة منذ مائة عام جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء أ ش أ
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حذر المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلى، من أن اليمن قد يواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ مائة عام.

وقال بيزلى - فى تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم الأربعاء - إن إجمالى عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة فى هذا البلد يتراوح ما بين 12 و14 مليون مواطن، مشيرا إلى أن أى كمية من المساعدات لن تكون كافية للوصول لكل من هم بحاجة إليها.

يشار إلى أن بيزلى قد وصل - مؤخرا - إلى اليمن فى زيارة تهدف إلى تقييم مستوى الأمن الغذائى فى هذه الدولة العربية الفقيرة التى تقف على شفا المجاعة بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات.

 


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