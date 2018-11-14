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برلمان سريلانكا يوافق على سحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:48 ص
برلمان سريلانكا يوافق على سحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا
كولومبو (أ ش أ)
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وافق برلمان سريلانكا اليوم الأربعاء، على اقتراح بسحب الثقة من رئيس الوزراء المعين حديثا ماهيندا راجاباكسا وحكومته.

ذكرت النبأ شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا قد أقال رئيس وزراء رانيل ويكريميسينج، وعين بدلا منه راجاباكسا رئيسا لوزراء البلاد، مما أحدث موجة من الاضطرابات السياسية.. فيما أعرب عدد من القادة الغربيين عن قلقهم إزاء الوضع السياسى بسريلانكا بعد اندلاع سلسلة من التظاهرات استمرت لأيام احتجاجا على الإقالة.

 


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