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بدء التصويت فى الانتخابات العامة فى فيجى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:24 ص
بدء التصويت فى الانتخابات العامة فى فيجى صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
سوفا (أ ش أ)
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توجه الناخبون فى فيجى اليوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة التى تشهدها البلاد وتعد ثانى انتخابات ديمقراطية منذ الانقلاب الذى وقع قبل 12 عاما وأطاح بالحكومة فى ذلك الوقت.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن رئيس الوزراء فرانك باينيماراما يأمل فى البقاء فى منصبه، مشيرا إلى أن زعيم المعارضة ستيفينى رابوكا ينافسه فى هذه الانتخابات.

وأوضح الراديو أن الناخبين سيختارون 51 نائبا بالبرلمان من بين 235 مرشحا، مشيرا إلى أنه تم نشر المئات من قوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية.

يشار إلى أن الجيش فى فيجى- الذى يتمتع بسلطة كبيرة بموجب دستور البلاد- قد أكد أنه سيدعم من يفوز بالسلطة.

 


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