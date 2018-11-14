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اليوم.. سماع المرافعات فى محاكمة 102 متهم بالتجمهر اعتراضا على مقتل عفروتو

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:00 ص
اليوم.. سماع المرافعات فى محاكمة 102 متهم بالتجمهر اعتراضا على مقتل عفروتو الضابط المتهم بقتل عفروتو
كتب أحمد إسماعيل
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تستمع محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد دبوس المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء لمرافعة الدفاع فى محاكمة 102 متهم، بتهمة التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

وشهدت الجلسة السابقة حضور 35 متهما فقط، فيما تغيب باقى المتهمين عن الحضور.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد إحالة المتهمين من أقارب وذوى المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل "محمد عفروتو"، داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.


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