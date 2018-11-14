اليوم.. انتخابات رؤساء الاتحادات الطلابية ومساعديهم بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تنطلق انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى 15 كلية بجامعة بنها، اليوم الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى كليات الجامعة.

من المقرر أن ينتهى مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة الخميس المقبل، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة.

وكان الدكتور المغربى يرافقه الدكتور خالد عيسوى منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب قد قاموا بمتابعة الانتخابات بعدد من كليات الجامعة والإطمئنان على سيرها.

وأكد "المغربى" أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجا فريدا فى الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.