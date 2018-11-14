الولايات المتحدة تطالب قطر ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب

كتب : أحمد جمعة

طالب منسق مكافحة الإرهاب فى وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز، إمارة قطر ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب.

وقال ناثان سيلز خلال ندوة بمعهد واشنطن "نرى أوجه التشابه بين حزب الله ومليشيا الحوثى من خلال إطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصف قطر، فى تصريحات سابقة بأنها "داعم تاريخى للإرهاب".

وقال ترامب، فى مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض: "دولة قطر، للأسف، ممول تاريخى للإرهاب على مستوى عال جدا. يجب أن ينهوا هذا التمويل".

كما جدد ترامب تأكيد موقفه من أزمة قطر، قائلا إن "الأولوية لوقف تمويل الإرهاب" بحسب بيان للبيت الأبيض، فى إشارة واضحة إلى أمراء الدوحة، بضرورة التعاطى الإيجابى مع مطالب الدول العربية التى تحركت لتصحيح مسار السياسة القطرية الداعمة للإرهاب.