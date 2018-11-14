الهند تعلن الاستعداد لاستيراد النفط والغاز من أمريكا

(رويترز)

قال وزير الخارجية الهند فيجاى جوخال اليوم الأربعاء إن بلاده ترحب باستيراد مزيد من النفط والغاز من الولايات المتحدة.

وأبلغ جوخال الصحفيين على هامش قمة آسيوية يحضرها رئيس الوزراء ناريندرا مودى "عبرنا عن استعدادنا لاستيراد مزيد من الغاز ومزيد من النفط من الولايات المتحدة كأحد السبل للتوسع فى التجارة."

كانت الولايات المتحدة أعادت أوائل الشهر الحالى فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية لمعاقبة طهران على انخراطها فى عدة صراعات فى الشرق الأوسط وكبح برامجها النووية.

لكن تخوفا من طفرة فى السعر، منحت واشنطن استثناء من العقوبات لثمانية من أكبر مشترى النفط الإيرانى بمن فيهم الهند.

وقال جوخال إن من المتوقع أن تستورد الهند ما قيمته حوالى أربعة مليارات دولار من النفط من الولايات المتحدة هذا العام.