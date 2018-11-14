المنيا تعلن حالة الطوارئ وتفعيل غرفة الأزمات لمواجهة توقعات الطقس السىء

فريق المحافظات

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيء واحتمالية هطول أمطار ومتابعة أي أحداث تقع بدائرة المحافظة .

كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري بالمرور اليومي والمستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 33 مخرا لمداومة التطهير لتلك المجاري ومتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة سريان المياه داخلها و تحديد مسارات مخرات السيول و التأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش و المخلفات ومتابعة حالة الطرق العامة حفاظاً على سلامة وامن المواطنين .

ووجه المحافظ بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، مكلفاً بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عامالمحافظة.

وكانت عدد من محافظات الجمهورية قد شهدت طقسا سيئا وأمطار رعدية ضربت عدد من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية، وذلك بعد توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر يضرب البلاد خلال اليومين المقبلين.

كما أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن وجود تجمعات للأمطار بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وكذلك بطريق الجيش "وصلة كمين الصفا والبوابات حتي الكيلو 36 بحري البوابات وكذلك منطقة الشيخ حسن ببني خالد بسبب هطول امطار بتلك المناطق.

وتناشد غرفة العمليات جميع السائقين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد في تلك المناطق من خلال تهدئة السرعة وتشغيل انوار الانتظار والسير على يمين الطريق وعدم التخطي مع تهوية السيارة لعدم تجميع الشبورة الكثيفة بداخلها .

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد اعلن حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ، وذلك لمواجهة تداعيات الطقس السيء وهطول أمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة ومتابعة أي أحداث تقع بدائرة المحافظة.