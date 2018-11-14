المؤبد للمتهمين الـ5 بقتل زوجة ضابط منيا القمح الحامل فى شهرها الأخير

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة المتهمين الخمسة بقتل زوجة ضابط منيا القمح، لسرقة زوجها وإطلاق أعيرة نارية عليهما لسرقتهما.

صدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامي سمير.

وتمكن ضباط منيا القمح بالشرقية، مساء أمس، من ضبط المتهم الرئيسى بقتل زوجة ضابط العزيزية، الحامل فى شهورها الأخيرة، وبحوزته بندقية و17 طلقة،

تعود أحداث الواقعة لشهر مايو عام 2013، عندما تلقي اللواء محمد كمال، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد محمود إبراهيم، مأمور منيا القمح، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقيام مجهولين بمحاولة سرقة صاحبة محل مصوغات ذهبية بطريق بنها الزقازيق، بإطلاق النيران على سيارتها بالقرب من مزلقان قرية العزيزية، واستيقاف السيارة، ولكن قائد السيارة رفقتها قام بإيهامهم بالتوقف ثم غافلهم وعاجل الفرار، مما دفع الجناة إلى إطلاق أعيرة نارية اتجاه السيارة.



وأفادت التحقيقات أنه تصادف مرور السيارة رقم 75917 ملاكى، قيادة "أحمد عفت الحبشى" 29 سنة، نقيب بالقوات المسلحة، وبصحبته زوجته "أية م ال" 25 سنة، مقيمى العزيزية دائرة منيا القمح، مما دفع الجناة لإطلاق أعيرة نارية لإجبارهما على التوقف لسرقة السيارة، وحاول الضابط الرجوع للخلف والهروب من مرمى النيران، إلا أن الجناة قاموا بإطلاق النيران صوبه، وأفادت التحريات أن الضابط أصيب بطلق نارى بالذراع اليمنى، فيما أصيبت زوجته بطلق نارى بالصدر وتوفت داخل المستشفى الجامعى، أثناء محاولة إسعافها، حيث كانت حاملا فى شهرها الأخير، وتحرر المحضر رقم 5530 جنح المركز.



فأمر العميد رفعت خضر، مدير إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث، وتوصلت التحريات التى قام بها فريق البحث برئاسة المقدم محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث منيا القمح، إلى قيام 3 أشخاص بالاشتراك مع آخرين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المواطنين بطريق "منيا القمح – بنها" بالإكراه تحت ترويع الأسلحة الآلية وقيامهم باقتسام حصيلة المسروقات فيما بينهم.

وبعد تكثيف الأكمنة والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الحادث كل من "السيد ع" وشهرته "السيد سنيكة" 29 سنة عاطل، مقيم العزيزية سبق اتهامه فى 3 قضايا متنوعة "سلاح نارى وسرقة"، و"هانى د ع " 32 سنة مقيم شبلنجة قليوبية، و"دكتور خ ف " 35 سنة عاطل مقيم العزيزية، و"محمد س ع" شهرته "حمادة ش" 29 سنة مقيم كرديدة، و2 آخرين، وبتكثيف الأكمنة تم ضبط 5 متهمين في الواقعة بعد 48 ساعة من الواقعة، وتم إحالتهم للنيابة العامة التي قررت بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم للجنايات..