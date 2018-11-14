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الكرملين: بوتين لن يلتقى نائب الرئيس الأمريكى على هامش قمة آسيان بسنغافورة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:29 ص
الكرملين: بوتين لن يلتقى نائب الرئيس الأمريكى على هامش قمة آسيان بسنغافورة بوتين
سنغافورة (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين لن يلتقى نائب الرئيس الأمريكى مايكل بينس على هامش قمة تجمع روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بسنغافورة.

وأضاف بيسكوف- فى تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/، على هامش القمة فى سنغافورة- "لا أعرف أن كانا سيلتقيان بشكل عابر فى إطار هذا المنتدى، إلا أنه من غير المقرر عقد لقاء منفصل بينهما، والحق يقال، لا توجد ضرورة خاصة لذلك، لأن الاستعدادات جارية للقاء الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة العشرين فى الأرجنتين".

وأشار إلى أنه لا يعرف بعد تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا المتوقعة فى هذا الشهر، مؤكدا أن هذه العقوبات مهما كانت طبيعتها، ستعود بالضرر على العلاقات بين البلدين.

وقال بيسكوف: "إن العقوبات الأمريكية الجديدة ستؤدى إلى تعقيد الموقف بين موسكو وواشنطن"، مشيرا إلى أن بلاده ستقوم بتحليل خطوات واشنطن للحد من تأثير هذه العقوبات.

وأضاف بيسكوف- فى تصريح لقناة "دوجد" التلفزيونية الروسية اليوم الأربعاء- "من الصعب التكهن بماهية العقوبات الجديدة، ولكنها ستؤدى بالطبع إلى تعقيد الموقف".

وأكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية أنه لا يمكن الحديث عن توجه روسيا نحو الشرق على حساب علاقاتها مع الدول الغربية. وقال " لا توجد دولة يمكنها تعويض التعاون متعدد الأوجه"، مشددا على أهمية التعاون مع أوروبا والولايات المتحدة رغم القيود والعقوبات،

وأضاف: "لا يمكن لأى دولة مهما كبرت فى العالم، مثل الصين على سبيل المثال، أن تعوض التعاون متعدد الأوجه".

 


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