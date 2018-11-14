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القبض على 4 هاربين من تنفيذ الأحكام بالإسكندرية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:15 ص
القبض على 4 هاربين من تنفيذ الأحكام بالإسكندرية ضبط متهمين - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف ومباحث الإسكندرية، بقيادة اللواء شريف رؤوف حملة مكبرة على الهاربين من تنفيذ الأحكام، أسفرت عن تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة من ضبط "ر م م" 31 سنة ربة منزل مقيمة كفر الدوار - محافظة البحيرة المحكوم عليها فى 120 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة 43 سنة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة اللبان من ضبط "ر م ال" 49 سنة عاطل مقيم دائرة قسم كرموز المحكوم عليه في 151 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 37 سنة، وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقى من ضبط "ى م م عبد العزيز" 36 سنة غواص مقيم دائرة قسم الجمرك المحكوم علية فى 15حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 22 سنة.

كما ألقى ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل القبض على "ال ا ع" 57 سنة بدون عمل، مقيم دائرة قسم الدخيلة المحكوم عليه فى 56 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى" منها القضية جنح القسم حضورياً بالحبس لمدة سنة بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 21 سنة وجارى التنفيذ عليهم.


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