"العليا للحج": 1138 شركة سياحة وثقت عقودها لموسم العمرة 1440

كتبت آمال رسلان

أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج، أن هناك 1138 شركة سياحة قامت بتوثيق عقودها فى غرفة شركات السياحة للمشاركة فى موسم العمرة الحالى 1440هـ، لافتا إلى أن باب توثيق العقود لازال مستمرا حتى 10 ديسمبر الجارى وفقا لقرار اللجنة العليا للحج.

وأوضح إبراهيم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أولى رحلات عمرة المولد النبوى ستنطلق غدا الخميس للأراضى السعودية بناء على قرار وزارة السياحة بفتح باب العمرة مبكرا، موضحا أن شركات السياحة بدأت فى تسويق برامجها الخاصة بالعمرة للموسم الجديد، لافتا إلى أنه حتى الآن تم مراجعة أوراق حوالى 80 معتمر تقريبا من قبل وزارة السياحة استعدادا لإصدار تأشيراتهم من القنصلية السعودية، فى حين تم بالفعل إصدار 38 تأشيرة عمرة حتى الآن.

وسيتم تسيير مايقرب من 15 رحلة على مدار الموسم، تبدأ برحلة المولد النبوى وتنتهى برحلة رمضان، وتم توزيع الـ500 ألف تأشيرة على الموسم، بواقع 400 ألف تأشيرة من بداية الموسم وحتى شهر شعبان، على أن يستأثر شهر رمضان وحده بـ100 ألف تأشيرة عمرة.

وتتراوح أيام الإقامة فى المملكة العربية السعودية من 8 إلى 12 يوما بأقصى تقدير وفقا لبرامج الشركات السياحية، فى حين تتراوح أسعار العمرة المستوى الإقتصادى من 10 إلى 13 ألف جنيه مصر، والمستوى الـ5 نجوم يبدأ من 40 وحتى 45 ألفا للحجز فى غرفة مزدوجة، أما متوسط سعر تذاكر الطيران فيتراوح من 7300 جنيه وحتى 8700 جنيه، القاهرة جده للمستوى الاقتصادى.