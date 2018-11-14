العراق يسعى لتبادل الغذاء بالغاز الإيرانى

رويترز

قال مسؤولان حكوميان عراقيان اليوم الأربعاء إن العراق اتفق مع إيران على مبادلة منتجات أغذية عراقية بإمدادات غاز وطاقة إيرانية.

وأضافا أن بغداد تسعى حاليا للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيرانى المُستخدم في محطات الكهرباء بالبلاد، وإنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للعثور على مصدر بديل، والمصدران مسؤولان حكوميان كبيران وعضوان فى لجنة الطاقة الوزارية العراقية.

ومنحت واشنطن العراق إعفاء يمكنه من استيراد إمدادات الغاز والطاقة الإيرانية ومنتجات الأغذية حين استؤنفت العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيرانى الأسبوع الماضى، لكن الولايات المتحدة تقول إن الإعفاء مدته 45 يوما فقط.