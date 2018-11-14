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السفير الفلسطينى: اجتماع لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث العدوان على غزة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:15 م
السفير الفلسطينى: اجتماع لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث العدوان على غزة السفير الفلسطينى دياب اللوح
كتب مصطفى عنبر
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أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يوم غد الخميس، فى القاهرة، بناء على طلب فلسطين بتوجيهات من الرئيس محمود عباس عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكى، وتأييد عدد كبير من الدول العربية الأعضاء بالجامعة، وذلك لبحث تطورات الاعتداء العسكرى الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية المتكرر على قطاع غزة وعموم الاراضى الفلسطينية والذى أودى بحياة عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.

 

وقال السفير اللوح لوكالة "وفا" الفلسطينية، إنه لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات عملية ترتقى إلى مستوى هذا العدوان والجرائم الإسرائيلية وأن يكون جهد وصوت عربى موحد ولتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد رفضها الكامل لهذا العدوان وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.


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