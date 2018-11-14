السفير البريطانى: مصر بوابة الصادرات إلى إفريقيا ونسعى للاستفادة منها

كتب عبد الحليم سالم تصوير خالد كامل

قال السفير البريطانى فى مصر جيفرى آدامز، إن مصر لديها فرص استثمارية هائلة ومتنوعة بجانب اعتبارها بوابة للصادرات، وللنفاذ إلى الأسواق الإفريقية من خلال الكوميسا، ونحن حريصين على الاستفادة من ذلك .

وأضاف خلال كلمة له فى لقاء للجمعية المصرية البريطانية للأعمال اليوم برئاسة المهندس خالد نصير، أن مصر لها قيمتها وقوتها فى المنطقة، خاصة بما تملكه من اتفاقيات تجارية هامة مع قارة افريقيا، مثل اتفاقية الكوميسا.

وقال إننا حريصون على عقد اتفاقيات تجارية مع مصر بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى، والاستفادة من المزايا والأسواق الكبيرة ومجال الزراعة، فى مصر والدول الإفريقية، فى إطار العلاقات البينية وحجم الاستثمارات البريطانية الكبيرة فى مصر .

وأعرب السفير البريطانى عن سعادته للعمل فى مصر، ولا سيما أن له ذكريات طيبة فيها وكذلك لوالده فى القاهرة .

ومن جانبه استعرض المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية، تفاصيل البعثة التجارية للجمعية فى بريطانيا، مرحبا بالسفير البريطانى فى مصر جيفرى آدامز، لحضوره لقاء الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية ولفيف من رجال الأعمال اليوم .

وقال المهندس خالد نصير، إن جدول أعمال البعثة فى الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، يتضمن زيارة إلى مدينة مانشيستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز واستعراض تطورات الأوضاع البترولية فى مصر، ثم زيارة إلى الغرفة التجارية فى ليفربول، والتباحث فى مجال النقل، وفى لندن سنركز على بقية المجالات، ومنها التعليم والمشروعات العملاقة والقومية فى مصر، كما سيتم عقد لقاء بدعوة من السفير المصرى الجديد فى لندن.