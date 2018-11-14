video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السفير البريطانى: مصر بوابة الصادرات إلى إفريقيا ونسعى للاستفادة منها

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:51 م
السفير البريطانى: مصر بوابة الصادرات إلى إفريقيا ونسعى للاستفادة منها السفير البريطانى فى مصر
كتب عبد الحليم سالم تصوير خالد كامل
إضافة تعليق

قال السفير البريطانى فى مصر جيفرى آدامز، إن مصر لديها فرص استثمارية هائلة ومتنوعة بجانب اعتبارها بوابة للصادرات، وللنفاذ إلى الأسواق الإفريقية من خلال الكوميسا، ونحن حريصين على الاستفادة من ذلك .

وأضاف خلال كلمة له فى لقاء للجمعية المصرية البريطانية للأعمال اليوم برئاسة المهندس خالد نصير، أن مصر لها قيمتها وقوتها فى المنطقة، خاصة بما تملكه من اتفاقيات تجارية هامة مع قارة افريقيا، مثل اتفاقية الكوميسا.

وقال إننا حريصون على عقد اتفاقيات تجارية مع مصر بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى، والاستفادة من المزايا والأسواق الكبيرة ومجال الزراعة، فى مصر والدول الإفريقية، فى إطار العلاقات البينية وحجم الاستثمارات البريطانية الكبيرة فى مصر .

وأعرب السفير البريطانى عن سعادته للعمل فى مصر، ولا سيما أن له ذكريات طيبة فيها وكذلك لوالده فى القاهرة .

ومن جانبه استعرض المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية، تفاصيل البعثة التجارية للجمعية فى بريطانيا، مرحبا بالسفير البريطانى فى مصر جيفرى آدامز، لحضوره لقاء الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية ولفيف من رجال الأعمال اليوم .

وقال المهندس خالد نصير، إن جدول أعمال البعثة فى الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، يتضمن زيارة إلى مدينة مانشيستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز واستعراض تطورات الأوضاع البترولية فى مصر، ثم زيارة إلى الغرفة التجارية فى ليفربول، والتباحث فى مجال النقل، وفى لندن سنركز على بقية المجالات، ومنها التعليم والمشروعات العملاقة والقومية فى مصر، كما سيتم عقد لقاء بدعوة من السفير المصرى الجديد فى لندن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستقبل السفير البريطانى الجديد

ننشر تفاصيل لقاء المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية مع السفير البريطانى.. صور

جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية تستقبل السفير البريطانى بالقاهرة

محافظ الإسكندرية يستقبل السفير البريطانى لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين

السفير البريطانى الجديد: مجال تصميم الأزياء يمكنه دعم الاقتصاد المصرى

جيفرى ادامز

السفير البريطانى

الجمعية المصرية البريطانية

خالد نصير




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة