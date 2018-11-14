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"الزراعة": حملات على صوب الخضراوات ومحصول الموالح لزيادة الإنتاج

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:00 ص
"الزراعة": حملات على صوب الخضراوات ومحصول الموالح لزيادة الإنتاج عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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 تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية  للمحاصيل البستانية  والمحاصيل الزراعية ، حملاتها المرورية المكثفة على زراعات الخضر والفاكهة ، واصدرا التوصيات الارشادية والنصائح للمزارعين لزيادة الإنتاج  وتجنبا لمخاطر الآفات الزراعية  والتغيرات المناخية .
 

 وقال  المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية  والمحاصيل الزراعية ، إن هناك تكليفات لمهندسى الإدارة بضرورة التواصل مع المزارعين تحت كل الظروف بهدف النهوض بالزراعات البستانية وتقديم التوصيات الفنية الحديثة للعمل علي زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلي.

 

 فيما كشف تقرير المحاصيل  الزراعية ، أن هناك لجان  مرورية  تواصل  عملها  على  بعض زراعات الموالح و الكاكي  بالمحافظات  التى تزرع  المحصول  لمتابعة المحصول و عملية التقدير ، حيث رصد اللجان  أن أغلب الزراعات بحالة جيدة ، بالإضافة الى المتابعة  والمرور على   مشاتل الخضر و صوب الإنتاج المرخصة و الصوب الجاري ترخيصها .


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الخضر

الموالح

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية




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