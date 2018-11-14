الرئيس اللبنانى: مستمرون في مكافحة الفساد بمعاونة القضاء

أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الدولة مستمرة في السير بمكافحة الفساد دون توقف، مشيرا إلى الدور المهم الذي تضطلع به السلطة القضائية في تحقيق أهداف هذه المسيرة وبسط العدالة ومنع التجاوزات والحد من انتهاك القوانين.

وقال الرئيس اللبناني، في تصريح له عقب استقباله وفدا قضائيا اليوم، إن التقدم والإنجازات التي تحققت على مدى العامين الماضيين في المجالات الأمنية والإدارية والقضائية، تمثل خطوات مهمة في مسيرة الإصلاح التي التزم بها (عون) أمام اللبنانيين، مشددا على أنه سيمضي قدما في عملية الإصلاح مهما كانت الصعوبات والعراقيل التي توضع في طريقها.

وأشار إلى أنه سيدعو في شهر فبراير المقبل إلى انعقاد مؤتمر في قصر بعبدا الرئاسي، للبحث في أوضاع القضاء اللبناني، وكذلك استعراض القوانين التي هي في حاجة إلى تعديل.. لافتا إلى أن هذه "الورشة القضائية" ستكون واحدة من مؤتمرات مماثلة تبحث في العمق ما يساعد في تطوير الأنظمة والقوانين والحد من الثغرات التي تواجه مسيرة الدولة.

وأكد أن كل القطاعات مدعوة للمشاركة في بناء الدولة اللبنانية، باعتبار أن هذا الأمر "مسئولية وطنية جامعة" مشددا على أن لبنان استعاد استقلالية قراره ويقول كلمته في القمم العربية والمحافل الإقليمية والدولية بحرية وصراحة، انطلاقا من ثوابت وطنية وخيارات لا تمليها عليه أي جهة ولا يراعي فيها أي اعتبارات، باستثناء مصلحة اللبنانيين وكرامتهم وسيادة بلدهم.