الرئيس السودانى يوجه بالحفاظ على الاستقرار الأمنى فى شمال دارفور

الخرطوم (أ ش أ)

وجه الرئيس السودانى، عمر البشير، حكومة ولاية شمال دارفور بالمحافظة على الاستقرار الأمنى بالولاية بعد نجاح حملة جمع السلاح.

واطلع البشير- خلال لقائه اليوم الأربعاء بالخرطوم، من والى شمال دارفور، الشريف محمد عباد، على مجمل الأوضاع بالولاية خاصة ما تم من نجاحات فى الموسم الزراعى هذا العام.

وأوضح الوالى، فى تصريحات صحفية، أن البشير وجه بالاهتمام بمعاش الناس ومتابعة المشروعات التنموية خاصة مشروع دارفور الأخضر، بجانب المشروعات التى تخدم المواطنين.

وأضاف أن البشير أكد على تعزيز دور الإدارة الأهلية على خلفية إجازة قانون النظام الأهلى بالولاية، بالإضافة لمعالجة قضايا النازحين وتوصيل الخدمات الأساسية والضرورية لهم.

ووجه البشير أيضا بالاهتمام بالموسم الزراعى بالولاية وتسهيل حركة الرعاة من خلال فتح المسارات.