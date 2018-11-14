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تنفيذا لقرار الرئيس..

الجيزة تبدأ تسمية ميدان النهضة بـ"الشهيد ساطع النعمانى" بحفر اللوحة الجديدة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:18 م
الجيزة تبدأ تسمية ميدان النهضة بـ"الشهيد ساطع النعمانى" بحفر اللوحة الجديدة الرئيس السيسى يقبل رأس البطل الشهيد
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة أنها ستبدأ فورا فى إجراءات تنفيذ القرار الجمهورى بإطلاق اسم الشهيد البطل ساطع النعمانى على ميدان النهضة، وذلك لتخليد اسم الشهيد الذى توفى خلال رحلته العلاجية بالخارج.
 
من جانبه، أكد اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة، أنه سيتم البدء فى إجراءات تغيير اسم الميدان لميدان الشهيد ساطع النعمانى تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
فيما أوضح اللواء ياسر محمد سامى رئيس حى جنوب الجيزة، أن الحى سيبدأ فى إجراءات تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق إسم الشهيد ساطع النعمانى الذى توفى اليوم، الأربعاء، على ميدان النهضة الذى شهد اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو.
 
وأضاف رئيس حى جنوب الجيزة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم حفر لوحة جديدة بالإسم الجديد للميدان، بإسم ميدان الشهيد البطل ساطع النعمانى، بالإضافة إلى تنظيم حملة مكبرة لتحسين الميدان وتنظيفة بالتنسيق مع هيئة النظافة، مشيرا إلى أن الميدان يحظى باهتمام كبير من المحافظة كونه ميدان محورى ويواجه حديقة الحيوان وجامعة القاهرة.
 

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