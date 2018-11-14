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الجامعة العربية تنظم ملتقى الاتحادات النوعية المتخصصة فى لبنان

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:10 ص
الجامعة العربية تنظم ملتقى الاتحادات النوعية المتخصصة فى لبنان أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
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تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يعقد الملتقى الثانى الدورى للاتحادات العربية النوعية المتخصصة المقرر عقده قى بيروت بعد غد الجمعة برئاسة السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، ويعقد الملتقى باستضافة من اتحاد المصارف العربية بالتزامن مع احتفالات اتحاد المصارف العربية بالذكرى 45 لتأسيسه، ويشارك في الملتقى أكثر من 40 اتحاداً من الاتحادات العربية الفاعلة والناشطة في منظومة العمل العربي المشترك.
 
وصرح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، بأن الملتقى يأتى في إطار التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية والتي فرضت واقعاً جديداً وأملت تحديات كبيرة تستوجب على جميع مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير برامجها واهدافها لمواكبتها وتفعيل آلياتها بما يتيح التعامل الإيجابي معها.
 
وأضاف الوزير المفوض محمد خير عبد القادر أن الملتقى في دورته الثانية سيناقش المقترحات والمبادرات لتطوير وتفعيل عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وكيفية استفادة الدول العربية الأعضاء من الاتحادات العربية والتفاعل مع أنشطتها وبرامجها، كما سيناقش الملتقى مشاركة الاتحادات العربية في المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك والمقرر عقده بالجمهورية التونسية في فبراير 2019 برئاسة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة جميع مؤسسات العمل العربي المشترك.
 
 
 

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