التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقات التموين سيتراوح ما بين 6 إلى 9 ملايين مولود.

وأضاف عمرو مدكور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مكاتب التموين تلقت 3 مليون طلب لإضافة المواليد بمتوسط 3 أطفال لكل طلب وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمرتب 2500 جنيه للموظفين وأقل من 2000 جنيه لأصحاب المعاشات.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن هناك أشخاص أغنياء يحصلون على دعم، وسيتم إلغاء البطاقات التموينية ولكن في المرحلة الثانية من إعادة توزيع منظومة الدعم، قائلا "هناك أشخاص يمتلكون شاليهات في الساحل الشمالي ويركبون سيارات فارهة ويحصلون على الدعم".

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن الهدف الذي تسعى الدولة إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة حقيقية وأن الأسر الأولى بالرعاية سوف تحصل على الدعم.