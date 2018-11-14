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التحقيق مع صاحب إسطبل خيول بالبساتين بعد اتهامه بهتك عرض طفل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:05 م
التحقيق مع صاحب إسطبل خيول بالبساتين بعد اتهامه بهتك عرض طفل هتك عرض طفل - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها فى اتهام صاحب إسطبل خيول، باستدراج طفل عمره 8 سنوات، والاعتداء عليه جنسيًا بمنطقة مدافن اليهود، دائرة قسم شرطة البساتين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان مأمور قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من والد طفل عمره 8 سنوات، يفيد اكتشافه تعرض نجله للاعتداء الجنسى، وهتك عرضه على يد "س.ا" 40 سنة، صاحب إسطبل خيول بمنطقة مدافن اليهود.

وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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