video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:00 ص
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه تم زيادة دعم عمليات زرع القرنية على نفقة التأمين الصحى من 10 إلى 17 ألف جنيه.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى لليوم السابع، أن هناك تحول كبير لصالح مريض التأمين الصحى من أجل توفير خدمات صحية بجودة عالية دون تحمل أى مصاريف .

وأضافت رئيس هيئة التأمين الصحى، أن جراحات زراعة القرنية من الجراحات الهامة التى يتم إجرائها فى الهيئة ومستشفياتها، لافتة إلى أنه جارى تطوير كافة مراكز زرعها ورفع كفائتها وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لذلك .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تتفقد 4 مستشفيات ببورسعيد استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى

التأمين الصحى

زرع القرنية

المنتفعين

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة