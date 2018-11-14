التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه تم زيادة دعم عمليات زرع القرنية على نفقة التأمين الصحى من 10 إلى 17 ألف جنيه.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى لليوم السابع، أن هناك تحول كبير لصالح مريض التأمين الصحى من أجل توفير خدمات صحية بجودة عالية دون تحمل أى مصاريف .

وأضافت رئيس هيئة التأمين الصحى، أن جراحات زراعة القرنية من الجراحات الهامة التى يتم إجرائها فى الهيئة ومستشفياتها، لافتة إلى أنه جارى تطوير كافة مراكز زرعها ورفع كفائتها وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لذلك .