البيت الأبيض: إعلان "سى إن إن" مقاضاة ترامب استعراض.. وسندافع عن قرارنا

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وصف البيت الأبيض إعلان شبكة "سى إن إن" مقاضاة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و5 من مستشاريه بأنه "استعراض".

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قولها إن البيت الأبيض سيدافع بضراوة عن قرار سحب تصريح دخول مراسل الشبكة جيم أكوستا إلى أروقته.

وأضافت أن "سى إن إن" تمتلك 50 تصريحًا إضافيًا لمراسليها وجيم أكوستا ليس أقل شأنًا منهم وفقًا للدستور الأمريكي، ولكنه رفض تسليم الميكروفون إلى متدربة فى البيت الأبيض، من أجل فسح المجال أمام أسئلة الصحفيين الآخرين بعد أن وجه سؤالين للرئيس ترامب وقد أجاب على كليهما.

يذكر أن "سى إن إن" كانت قد أعلنت، فى وقت سابق، رفع دعوى قضائية ضد ترامب و5 من مساعديه للمطالبة بإعادة تصريح الدخول إلى البيت الأبيض الخاص بمراسلها جيم أكوستا، الذى سحب منه التصريح بعد أن وصفه ترامب بـ"الفظ والوقح" لأنه قام بتوجيه سؤالين له ورفض إعطاء الميكروفون للمتدربة قبل أن يجيب الرئيس الأمريكى على أسئلته.