البابا تواضروس الثانى يعلن تأجيل احتفالات ذكرى تأسيس الكاتدرائية الكبرى

(أ ش أ)

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تأجيل الاحتفالات بذكرى إنشاء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لأجل غير مسمى.

وأوضح البابا تواضروس الثاني، خلال العظة الأسبوعية، التى يلقيها من كنيسة العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أنه تقرر الاكتفاء بالصلوات الكنسية يوم الأحد المقبل، الخاصة بتدشين الكاتدرائية.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد سيمنار المجمع المقدس، معرفا «السيمنار»، بانه لقاء يجمع الأساقفة والمطارنة، بهدف الدراسة والمعرفة فقط، دون اتخاذ قرارات، أسوة بالمجمع المقدس الذى ينعقد بعد عيد الخمسين.

وأوضح أن السيمنار يستمر لمدة 3 أو 4 أيام، حسب الوقت المتاح، ويتخلله محاضرات، وجلسات عمل، يطرح فيها موضوعات بعينها.

وأكد البابا تواضروس أن نهاية السينمار تشهد رسامة كهنة، وأساقفة جدد، لشغل الإيبارشيات الشاغرة بنياحة أساقفتها.