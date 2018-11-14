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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين بينهم مسعفان من القدس

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:13 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين بينهم مسعفان من القدس عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملة اعتقالات فى القدس والضفة الغربية، اليوم الأربعاء، طالت 6 مواطنين فلسطينيين.

وقال نادى الأسير - فى بيان اليوم - إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينين اثنين من محافظة بيت لحم، وشابا من الخليل، وآخر من طولكرم، ومسعفين من القدس.

ففى القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مركز الإسعاف فى حى الصوانة قرب سور القدس التاريخي، واعتقلت اثنين من المسعفين، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للاحتلال فى المدينة المقدسة.

وقال شهود عيان، أن الاحتلال اعتقل المسعفين أثناء عملهما داخل المركز، فى سياق آخر، اقتحمت قوة عسكرية مكونة من عدة آليات، فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية حى جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وداهمت العديد من شوارعه.

وتركز اقتحام الاحتلال فى شارع المدارس؛ بحجة إلقاء الحجارة باتجاه سيارات عسكرية مرت من المنطقة، وفى شمال الضفة الغربية، أحرق مستوطنون، اليوم، مركبة وخطوا شعارات عنصرية خلال تسللهم الى قرية عوريف جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطنين تسللوا الى القرية وأحرقوا مركبة أحد المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية فى المكان.

وفى جنين داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم عددا من منازل المواطنين فى بلدتى جبع وسيلة الظهر جنوب جنين، ونصبت حواجز عسكرية فى محيط القرى والبلدات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، واستجوبت ساكنيها، وفى السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات ميثلون، وشارع نابلس، وحيفا، ومدخل صانور، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق فى هويات المواطنين، فيما كثفت من نشر دوراتها العسكرية فى محيط قرى وبلدات المحافظة، وعلى طول شارع حيفا- ونابلس .

وفى الخليل، أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بهدم منزل وإزالة "كرفان"، فى منطقة المفقرة شرق يطا، جنوب الخليل، وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منزل تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، فى منطقة حوارة بشعب الحية، يعود للمواطن فواز محمد ربعي، كما أخطرت بإزالة "كرفان" فى منطقة المفقرة شرق يطا، يعود للمواطن أحمد محمد عكاشة مخامرة.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت - أمس - بهدم مساكن وحظائر أغنام فى منطقة شعب البطم شرق يطا .

 


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القدس

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