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الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط: 25 مليون عاطل بالوطن العربى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:50 م
الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط: 25 مليون عاطل بالوطن العربى عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات
كتب محمود راغب
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قال الكيميائى عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه الوطن العربى، مما يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادى العربى والنهوض بالعمل العربى المُشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وأشار الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، خلال كلمته، بمؤتمر الاتحاد العربى لنقابات النفط والمناجم والكيماويات، الذى تستضيفه القاهرة، إلى أن خسائر الاقتصاد العربى بسبب الإرهاب حسب التقارير رسمية بلغت 900 مليار دولار، خاصة فى مجال السياحة، والبتروكيماويات، وهو ما اتضح من خلال استهداف الإرهاب لمواقع العمل ومنها حقول الغاز والبترول .

 

وأوضح حمدى، أن عدد العاطلين بالوطن العربى بلغ 25 مليون متعطل، وهى نسبة يجب أن تتراجع مع الخطة التنموية والاستثمارات المطروحة على الأجندات العربية فى الملف الاقتصادى.

 


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