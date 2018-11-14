ارتفاع سهم "الحديد والصلب" بنسبة 5% بعد إعلان التسوية مع بنك مصر

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم شركة الحديد والصلب المصرية، بنسبة 5.14% ليصل إلى 5.350 جنيه بعد إفصاح الشركة عن توصيل لتسوية مديونياتها مع بنك مصر، ولذا قررت إدارة البورصة إيقاف تداول السهم لمدة 10 دقائق، كما قررت إلغاء جميع العمليات المنفذة على السهم قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى.

وكان الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قد استقبل محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك للإتفاق على بروتوكول لتسوية مستحقات البنك لدى شركة الحديد والصلب المصرية والناشئة عن القضية رقم 3374 لسنة 121 ق والقضية رقم 295 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والتى أصدرت المحكمة حكمها النهائى بسداد مستحقات البنك البالغة نحو 58.7 مليون دولار للقضيتين بخلاف فوائد تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

ووفقا لبيان الشركة القابضة، تم الاتفاق على تسوية المديونية مقابل حصول البنك على قطعة أرض وحصة من أسهم شركة الحديد والصلب وإسقاط كافة الفوائد وجزء من أصل الدين مع التنازل عن كافة الدعاوى القضائية، والتى يُقدر جانب منها بنحو 6 ملايين دولار أخرى.