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إذاعة إسرائيل: نفتالى بنيت سيشغل منصب وزير الدفاع بعد استقالة ليبرمان

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:14 م
إذاعة إسرائيل: نفتالى بنيت سيشغل منصب وزير الدفاع بعد استقالة ليبرمان نفتالى بنيت
كتب- هاشم الفخرانى
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قالت هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى سيختار نفتالى بنيت وزيراً للدفاع خلفاً للوزير المستقيل افيجدور ليبرمان ، بعد عقد مشاورات مع مستشاريه .

 

ونقلت الإذاعة عن مسئوليين كبار مقربين من نتنياهو أنه يفكر بجدية فى اختيار "بنيت" لشغل المنصب خوفاً من انهيار الائتلاف الحكومى فى حال انسحاب حزب البيت اليهودى الذى يتزعمه "بنيت" .

 

وانتهت منذ قليل فى تل أبيب اجتماعات كتلة البيت اليهودى بالإعلان عن إما الاستحواذ على حقيبة وزارة الدفاع أو  الاستقالة من الحكومة .

 

ويمتلك حزب البيت اليهودى 8 مقاعد بالكنيست الاسرائيلى حيث يعد من أكبر الأحزاب الدينية فى الكنيست .

 


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اسرائيل

نفتالى بنيت

تل ابيب

حزب البيت اليهودى




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