إذاعة إسرائيل: نفتالى بنيت سيشغل منصب وزير الدفاع بعد استقالة ليبرمان

كتب- هاشم الفخرانى

قالت هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى سيختار نفتالى بنيت وزيراً للدفاع خلفاً للوزير المستقيل افيجدور ليبرمان ، بعد عقد مشاورات مع مستشاريه .

ونقلت الإذاعة عن مسئوليين كبار مقربين من نتنياهو أنه يفكر بجدية فى اختيار "بنيت" لشغل المنصب خوفاً من انهيار الائتلاف الحكومى فى حال انسحاب حزب البيت اليهودى الذى يتزعمه "بنيت" .

وانتهت منذ قليل فى تل أبيب اجتماعات كتلة البيت اليهودى بالإعلان عن إما الاستحواذ على حقيبة وزارة الدفاع أو الاستقالة من الحكومة .

ويمتلك حزب البيت اليهودى 8 مقاعد بالكنيست الاسرائيلى حيث يعد من أكبر الأحزاب الدينية فى الكنيست .