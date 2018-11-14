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إحالة أوراق المتهم باغتصاب طفل "البامبرز" للمفتى.. والحكم 16 يناير

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:27 م
إحالة أوراق المتهم باغتصاب طفل "البامبرز" للمفتى.. والحكم 16 يناير محكمة ــ أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بإحالة أوراق المتهم "محمود م" فى قضية الطفل حمزة المعروفة إعلاميا بطفل "البامبرز" " لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى، وحددت جلسة 16 يناير للنطق بالحكم.

 

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار ابراهيم صالح المحامي العام، أمرت بإحالة كل من "عرفة ف» طالب و" محمود أ" طالب، حدث، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهما باغتصاب طفل المطرية، وإلقائه من الدور الرابع في الواقعة المعروفة إعلاميًا باغتصاب "طفل البامبرز".

 

كان قسم شرطة المطرية، قد تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجني عليه من الأعلى، وكان لا يرتدي سوى "البامبرز".

 

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