"أوقاف القاهرة" تواصل حملتها "رسول الإنسانية" لدعم منظومة القيم

كتب إسماعيل رفعت

واصلت مديرية أوقاف القاهرة، فعاليات حملتها رسول الإنسانية واحتفالياتها بالمساجد دعما لمنظومة القيم.

وأقامت المديرية احتفالية بمسجد الإمام الحسين والذى سجلته إذاعة القرآن الكريم ضمن أمسياتها التى تذاع فى تمام التاسعة مساء كل ليلة.

افتتحت الاحتفالية بتلاوة القران الكريم للقارئ محمد الشرقاوى ثم بكلمة للدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية اوقاف القاهرة، واختتمت بالابتهالات والادعية النبوية.

وأقيمت الاحتفاليات فى إدارات عين شمس ومدينة نصر والمعصرة والبساتين.