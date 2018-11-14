video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"أوقاف القاهرة" تواصل حملتها "رسول الإنسانية" لدعم منظومة القيم

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:12 ص
"أوقاف القاهرة" تواصل حملتها "رسول الإنسانية" لدعم منظومة القيم د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
واصلت مديرية أوقاف القاهرة، فعاليات حملتها رسول الإنسانية واحتفالياتها بالمساجد دعما لمنظومة القيم.
 
وأقامت المديرية احتفالية بمسجد الإمام الحسين والذى سجلته إذاعة القرآن الكريم ضمن أمسياتها التى تذاع فى تمام التاسعة مساء كل ليلة.
 
افتتحت الاحتفالية بتلاوة القران الكريم للقارئ محمد الشرقاوى ثم بكلمة للدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية اوقاف القاهرة، واختتمت بالابتهالات والادعية النبوية.
 
وأقيمت الاحتفاليات فى إدارات عين شمس ومدينة نصر والمعصرة والبساتين.
 
 

إضافة تعليق

وزارة الاوقاف

اوقاف القاهرة

ادارة المعصرة




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة