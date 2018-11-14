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أمن القليوبية يحبط ترويج 303 ألف لتر سولار بمحطة تمويل سيارات بقها

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:20 م
أمن القليوبية يحبط ترويج 303 ألف لتر سولار بمحطة تمويل سيارات بقها سيارة سولار - أرشيفية
كتب -نيفين طه
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نجحت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط المسؤل عن محطة تمويل سيارات بحوزته اكثر من 303 الف لتر بنزين وسولار قبل ترويجها بالسوق السوداء وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة قها، لقيامه بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها "303,674 ألف لتر "سولار – بنزين 92, 80" تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 


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