أمن القليوبية يحبط ترويج 303 ألف لتر سولار بمحطة تمويل سيارات بقها

نجحت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط المسؤل عن محطة تمويل سيارات بحوزته اكثر من 303 الف لتر بنزين وسولار قبل ترويجها بالسوق السوداء وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة قها، لقيامه بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها "303,674 ألف لتر "سولار – بنزين 92, 80" تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.