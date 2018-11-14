أكديما: تصدير أول شحنة دوائية لأوروبا دعما لتوجيهات الرئيس بالانتشار عالميا

أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية المملوكة للدولة ممثلة فى وزارات الصحة والاستثمار والتعاون الدولى والمالية، أن المجموعة لديها نظام يدعم تصور الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسع وانتشار الصناعات المحلية فى العالم بما يعود بالنفع فى توفير العملة الصعبة للبلاد من ناحية وتسويق المنتج المحلى عالمياً من الناحية الأخرى .

وأكدت الدكتورة ألفت غراب لــ "اليوم السابع"، أن المجموعة بدأت فى تطبيق هذة السياسة من خلال التصدير الدوائى لعدد من الدول الأوروبية، فى مقدمتها إنجلترا وإيطالياً، مشيرة إلى أن شركة سيدكو أحد شركات أكديما بدأت فى تصدير أول منتج دوائى مصرى إلى إيطاليا لدعم تصورات الرئيس حول دعم الصناعة المحلية.

وقال الدكتورعوض جبر رئيس مجلس إدارة سيدكو إحدى شركات مجموعة أكديما المملوكة للدولة، أنه تم تصدير أول شحنة دوائية إلى إيطالياً لأدوية تتعلق بعلاج الكبد ومكملات غذائية وأمراض الجهاز التنفسى، مؤكدا أن هناك خطط للدفع بعمليات التصدير إلى أعلى مستوياتها دعما لتوجيها الرئيس، مؤكدا أنه يتم الإتمام بعنصر الجودة لكافة المستحضرات التى تنتجها المجموعة.

وتابع : قمنا بتوفير احتياجات وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية من الأنسولين والبنسلين مضيفاً أن السوق المحلى أصبح لا يعانى من أى أزمات دوائية مضيفاً : نعمل على سد احتياجات البلاد من الأدوية الحيوية وخاصة الأمراض المزمنة.